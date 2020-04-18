18 Апр 2020 2020-04-18T10:44:11+03:00

Лоскутному «Коньку Горбунку» исполнилось шесть лет. Фото из группы "Сказка игра "Конек Горбунок" во ВКонтакте

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Проект «Конек-Горбунок – лоскутная сказка» появился в Тюмени в преддверии празднования 200-летнего юбилея автора произведения – Петра Ершова. За последние шесть лет проект стал международным и по-настоящему народным.

Идея начать «Лоскутную сказку» появилась у арт-директора проекта, руководителя квилт-клуба «Сибирская палитра» Анны Глазуновой спонтанно на конкурсе рисунков.

Было собрано 251 панно. К проекту присоединились 384 участника от 2 до 87 лет, в том числе 156 детей. Географически это 79 населенных пунктов из восьми стран: России, США, Канады, Беларуси, Украины, Латвии, Туркменистана, Израиля. Если собрать все работы, общая длина проекта составит 125 метров. Экспозиции появляются в выставочных центрах. Вот какие условия для принимающих сторон.

Для мастериц осенью 2019 года был объявлен донабор до 1 апреля 2020 года. Однако с учетом ситуации сроки сдвинули до 1 июня. Во-первых, не все смогли отправить свои работы. Во-вторых, в режиме самоизоляции могут откликнуться новые участники.

Изделие должно быть трехслойным: лицевой - декоративный лоскутный; наполнитель (синтепон, тинсулейт или др.); подкладка. Размер 50х50 сантиметров. В правом нижнем углу нужно пришить текстильную этикетку, где указать: Ф.И.О., год рождения, домашний адрес, телефон, e-mail, дату создания панно. Возраст участников не ограничен. Сюжет для работы можно выбирать любой, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU