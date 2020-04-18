18 Апр 2020 2020-04-18T11:03:21+03:00

Жительница Ишима отдала восемь тысяч рублей за фото щенка Фото: pixabay.com

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Жители Тюменской области продолжают попадаться на уловки мошенников. Так, жительница Ишима, желая завести породистого щенка, оказалась обманута.

В УМВД по Тюменской области сообщили, что в дежурную часть полиции города Ишима обратилась 42-летняя местная жительница. Полицейским она рассказала, что хотела приобрести породистого щенка на сайте бесплатных объявлений. Женщина нашла подходящий вариант и связалась с продавцом.

Через некоторое время заявительница договорилась о внесении оплаты на предоставленный ей банковский счет. После того как более 8 000 рублей были переведены, телефон лжепродавца оказался вне зоны действия сети, а объявление было удалено.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU