2020-04-18T11:03:21+03:00
Общество

Жительница Ишима отдала восемь тысяч рублей за фото щенка

Мошенник после получения перевода пропал
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Жительница Ишима отдала восемь тысяч рублей за фото щенкаЖительница Ишима отдала восемь тысяч рублей за фото щенкаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жители Тюменской области продолжают попадаться на уловки мошенников. Так, жительница Ишима, желая завести породистого щенка, оказалась обманута.

В УМВД по Тюменской области сообщили, что в дежурную часть полиции города Ишима обратилась 42-летняя местная жительница. Полицейским она рассказала, что хотела приобрести породистого щенка на сайте бесплатных объявлений. Женщина нашла подходящий вариант и связалась с продавцом.

Через некоторое время заявительница договорилась о внесении оплаты на предоставленный ей банковский счет. После того как более 8 000 рублей были переведены, телефон лжепродавца оказался вне зоны действия сети, а объявление было удалено.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени идет конкурс «Домашний разраб»
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2020 года увеличилось на 39 человек
Лоскутному «Коньку Горбунку» исполнилось шесть лет
Жительница Ишима отдала восемь тысяч рублей за фото щенка
Акция «75 поколений» ответит тюменцам на вопросы о войне
На «Барахолке компетенций» тюменцы могут найти «полезного» человека
Тюменский район признан самым безопасным в области
К проекту «#МыРядом2020» присоединились тюменские психологи
Погода в Тюмени 18 апреля: на Страстную субботу идет дождь
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2020 года составляет 146 человек
Пьяные тюменцы разъезжают на авто по городу, нарушая режим самоизоляции
Роспотребнадзор выявил нарушения на возобновивших работу тюменских предприятиях
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
Российские ученые создали экспресс-тест, который позволяет за 30 минут определять коронавирус
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group