Акция «75 поколений» ответит тюменцам на вопросы о войне

18 Апр 2020 2020-04-18T12:05:19+03:00

Чтобы принять участие в акции, нужно записать видео с ответами на два вопроса

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В рамках ежегодной областной патриотической кампании «МЫ ПОМНИМ» 17 апреля стартовала акция «75 поколений». Это серия видеороликов людей разных поколений – от трех до 75 лет, в которых они отвечают на вопросы о Великой Отечественной войне.

Чтобы принять участие в акции, нужно записать видео с ответами на два вопроса: «Что для тебя Великая Отечественная война?» и «Что для тебя День Победы?», опубликовать видео на своих страницах в социальных сетях : «ВКонтакте» или Instagram с хештегами #75поколений#мыпомним2020.

– Сегодняшняя молодежь является последним поколением, которое видело живых участников войны. И если их родители помнят, как они ходили с ветеранами за руку в параде, то для большинства детей сегодня истории дедушки воспринимаются как фантастика. В связи с этим стало интересно проанализировать, как люди разных возрастов воспринимают Великую Отечественную войну и День Победы, как меняется их мышление из поколения в поколение, –пояснил руководитель патриотической кампании Владимир Сбитнев.

Важно соблюсти следующие правила: в начале видео назвать своё имя и возраст, ориентация камеры должна быть горизонтальной, видео должно длиться не более 30 секунд.

Стоит отметить, что в конце апреля организаторы акции запустят сайт, на котором будут собраны все видео участников в формате таймлайна поколений. К 9 мая будет создан итоговый ролик, объединяющий самые запоминающиеся ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU