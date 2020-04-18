18 Апр 2020 2020-04-18T08:32:05+03:00

На «Барахолке компетенций» тюменцы могут найти «полезного» человека. Фото из группы "Школа компетенций 2.0" во "ВКонтакте"

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Участники челленджа «Барахолка компетенций» рассказывают о своих навыках и обмениваются опытом в одноименной группе во «ВКонтакте». Организовала проект тюменская «Школа компетенций 2.0».

Согласно условиям, участники челленджа могут описать в комментариях под постом свои умения, найти среди других того человека, чьи навыки могут быть полезными ему самому, и вступить в диалог. Уже сейчас откликнулись графические дизайнеры, монтажеры видео, специалисты SMM, репетиторы и педагоги.

Добавим, что в сообществе запустили серию онлайн-лекций на различные темы. Всего пройдет шесть подобных вебинаров, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU