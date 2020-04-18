На «Барахолке компетенций» тюменцы могут найти «полезного» человека
Участники челленджа «Барахолка компетенций» рассказывают о своих навыках и обмениваются опытом в одноименной группе во «ВКонтакте». Организовала проект тюменская «Школа компетенций 2.0».
Согласно условиям, участники челленджа могут описать в комментариях под постом свои умения, найти среди других того человека, чьи навыки могут быть полезными ему самому, и вступить в диалог. Уже сейчас откликнулись графические дизайнеры, монтажеры видео, специалисты SMM, репетиторы и педагоги.
Добавим, что в сообществе запустили серию онлайн-лекций на различные темы. Всего пройдет шесть подобных вебинаров, сообщает «Тюменская область сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU