Тюменский район признан самым безопасным в области

18 Апр 2020 2020-04-18T07:11:48+03:00

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По итогам областного конкурса самые безопасные дворы, микрорайоны и сельские поселения находятся в Тюменском районе.

В пресс-службе муниципалитета рассказали, что в этом году из 54 заявок на участие 12 поступило из Тюменского района. В номинации «Самое безопасное сельское поселение» Наримановское муниципальное образование заняло второе место: в 2019 году здесь зарегистрировано всего восемь преступлений и ни одного ДТП. Кроме того, за год в муниципалитете установили светофор и устроили пешеходный переход с искусственной неровностью, дорожные знаки, ограничивающие на восьми улицах тоннаж машин, унифицированные адресные таблички на каждом доме.

В числе безопасных оказался микрорайон Горьковка. Благодаря активным жителям и администрации Горьковского сельского поселения в микрорайоне провели уличное освещение, у подъездов установлены скамейки и урны, высажены цветники.

Победители и призеры конкурсов получат денежное поощрение, которое поможет им и дальше поддерживать общественный порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU