К проекту #МыРядом2020 присоединились тюменские психологи
Проект #МыРядом2020 сегодня насчитывает 170 неравнодушных добровольцев-психологов со всей России. Они оказывают психологическую помощь людям, оказавшимся в кризисной ситуации - медработникам, заболевшим, беременным, пожилым.
По словам тюменского психолога Ольги Минаковой, проект еще набирает обороты, а заявки на помощь расхватываются специалистами очень быстро. Ольгу он заинтересовал возможностью оказывать поддержку медработникам, которые в сложившихся условиях находятся, либо близки к состоянию эмоционального выгорания.
Инициатором #МыРядом2020 стала психолог из Екатеринбурга Надежда Сафьян. Идеей оказания психологической поддержки медикам она поделилась в своих социальных сетях. Позже Надежду поддержали коллеги из других городов.
Все специалисты, которые присоединились к волонтерскому движению, имеют опыт психологического консультирования. Консультируют психологи и тех, кто застрял в других странах и не может вернутся домой.
Чтобы получить консультацию психолога, необходимо отставить заявку на сайте МыРядом2020.рф, кратко указать ситуацию с которой нужно работать, и указать удобное время.
ИСТОЧНИК KP.RU