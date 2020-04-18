К проекту #МыРядом2020 присоединились тюменские психологи

18 Апр 2020 2020-04-18T06:12:09+03:00

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Проект #МыРядом2020 сегодня насчитывает 170 неравнодушных добровольцев-психологов со всей России. Они оказывают психологическую помощь людям, оказавшимся в кризисной ситуации - медработникам, заболевшим, беременным, пожилым.

По словам тюменского психолога Ольги Минаковой, проект еще набирает обороты, а заявки на помощь расхватываются специалистами очень быстро. Ольгу он заинтересовал возможностью оказывать поддержку медработникам, которые в сложившихся условиях находятся, либо близки к состоянию эмоционального выгорания.

Инициатором #МыРядом2020 стала психолог из Екатеринбурга Надежда Сафьян. Идеей оказания психологической поддержки медикам она поделилась в своих социальных сетях. Позже Надежду поддержали коллеги из других городов.

Все специалисты, которые присоединились к волонтерскому движению, имеют опыт психологического консультирования. Консультируют психологи и тех, кто застрял в других странах и не может вернутся домой.

Чтобы получить консультацию психолога, необходимо отставить заявку на сайте МыРядом2020.рф, кратко указать ситуацию с которой нужно работать, и указать удобное время.

ИСТОЧНИК KP.RU