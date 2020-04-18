Погода в Тюмени 18 апреля: на Страстную субботу идет дождь

18 Апр 2020 2020-04-18T05:58:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу 18 апреля в Тюмени переменная облачность, дождь. Сильный порывистый ветер юго-западных направлений 7-17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7, +13 метров в секунду.

По югу Тюменской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер южный 8-13 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +14,+19 градусов.

В народном календаре сегодня чествуется Федул. Наши предки старались 18 апреля полностью проветрить жилье, устраивая сквозняки и позволяя теплым ветрам проникнуть внутрь. Сам день может быть дождливым или теплым. Наблюдали за природными явлениями и приметами, пытались предсказать погоду на ближайшее время. Отмечали, что на Федулов день появлялись бабочки-крапивницы, божьи коровки оживали. Сегодня последний день Великого поста перед светлой Пасхой Великая суббота (Страстная суббота) в 2020 году приходится на 18 апреля.

Касательно ограничений Великая суббота является одним из самых строгих дней Великого поста. Запреты в этот день распространяются и на еду, и на действия человека.

ИСТОЧНИК KP.RU