17 Апр 2020 2020-04-17T22:59:47+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2020 года составляет 146 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2020 года

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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 34 и составляет 146 человек.

– Ситуация стабильная, но каждый день число заболевших прибавляется. Это говорит о том, что люди, которые должны находиться на карантине и самоизоляции, соблюдают эти условия не в полном объеме. Органы УМВД, Роспотребнадзора, медработники очень много сил и времени тратят на то, чтобы контролировать нахождение этих людей в своих домах, – сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе, зафиксирован 41 летальный исход. Впервые диагноз поставлен в Республике Алтай. За сутки в стране полностью выздоровели 286 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU