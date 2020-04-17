Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2020 года составляет 146 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 34 и составляет 146 человек.
– Ситуация стабильная, но каждый день число заболевших прибавляется. Это говорит о том, что люди, которые должны находиться на карантине и самоизоляции, соблюдают эти условия не в полном объеме. Органы УМВД, Роспотребнадзора, медработники очень много сил и времени тратят на то, чтобы контролировать нахождение этих людей в своих домах, – сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе, зафиксирован 41 летальный исход. Впервые диагноз поставлен в Республике Алтай. За сутки в стране полностью выздоровели 286 человек.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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