2020-04-17T17:11:04+03:00
Общество

Пьяные тюменцы разъезжают на авто по городу, нарушая режим самоизоляции

В ГИБДД предоставили статистику ДТП, совершенных нетрезвыми водителями
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Пьяные тюменцы разъезжают на авто по городу, нарушая режим самоизоляции.Пьяные тюменцы разъезжают на авто по городу, нарушая режим самоизоляции.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области продолжают задерживать пьяных водителей. В среднем они совершают ДТП раз в три дня.

– С начала года от управления транспортом отстранили более 2100 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Даже введенный режим самоизоляции не останавливает тюменских водителей от пьяных поездок, в том числе ночью. Сейчас на таких водителей составляют административные материалы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

К слову, сейчас вычислять нетрезвых водителей гораздо проще: машин на улицах стало заметно меньше. В общей сложности в этом году нетрезвые автомобилисты устроили 39 дорожных аварий. В них погибли четыре человека, 73 человека были ранены, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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