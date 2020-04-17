2020-04-17T15:48:03+03:00
Общество

Роспотребнадзор выявил нарушения на возобновивших работу тюменских предприятиях

Не все работодатели запаслись медицинскими масками
Есен Абилькенов
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В Тюмени проверили, как работодатели соблюдают санитарные нормыВ Тюмени проверили, как работодатели соблюдают санитарные нормыФото: pixabay.com
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Начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Надежда Токарева рассказала об итогах проверок предприятий региона, начавших работу с 13 апреля. Бригады, в состав которых вместе с сотрудниками ведомства вошли представители профильных департаментов правительства области и правоохранительных органов, проводили рейды в течение всей рабочей недели.

– Санитарно-эпидемиологическому обследованию подлежали те субъекты, которые на период режима повышенной готовности подали уведомления о возобновлении деятельности в соответствии с разрешенными списками ОКВЭД. Проверены строительные, промышленные площадки, объекты торговли и оказания услуг. Проведено более 70 проверочных мероприятий, – сообщила Надежда Токарева.

На нескольких предприятиях выявлены нарушения, в частности недостаточный запас средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов, дезинфицирующих средств, неполное соблюдение требований к социальному дистанцированию. Также возникли замечания к ведению журналов регистрации температуры тела, анкетирования сотрудников на наличие в семьях сотрудников контактов с заболевшими, рассказала представитель Роспотребнадзора.

Нарушителям выданы предписания об исправлении недочетов. Также организована массовая рассылка предписаний и постановлений для более чем двух тысяч юридических лиц, которые подали заявки на возобновление работы. Некоторые учреждения проверяющие посетили дважды, чтобы проконтролировать, как устраняются выявленные нарушения.

Специалисты консультировали работодателей об установленных требованиях и санитарных нормах. Работа будет продолжена на следующей неделе. С понедельника за нарушения виновных лиц уже будут привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

надежда Токарева тюменский Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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