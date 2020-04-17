2020-04-17T15:21:47+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр

Вадим Бегун
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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
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Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам – физическим лицам подключение к системе УРАЛСИБ | Интернет-банк через операторов контакт-центра. Интернет-банк УРАЛСИБ позволяет совершать многие операции, оставаясь дома.

Для того чтобы подключиться к Интернет-банку УРАЛСИБ, достаточно позвонить в контакт-центр ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по телефону: 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный). При звонке в меню необходимо выбрать отдельный пункт «Подключение к Интернет-банку». При разговоре с оператором необходимо пройти простую процедуру идентификации.

Установить подключение к Интернет-банку можно либо вместе с оператором контакт-центра, либо получив инструкцию по самостоятельной настройке. После установки Интернет-банка клиенту становится доступен широкий перечень операций: оплата счетов, переводы с карты на карту и по реквизитам юрлица, конвертация валюты и многое другое.

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА с Банком УРАЛСИБ – берегите себя, своих родных и близких!

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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