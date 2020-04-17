17 Апр 2020 2020-04-17T15:17:54+03:00

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Российские ученые создали экспресс-тест, который позволяет за 30 минут определять коронавирус. Его точность составляет свыше 99,9%. Производитель готов выпускать более 2,5 миллионов тест-систем в неделю.

– Мы начали заниматься разработкой с середины марта. Работали в режиме всеобщей мобилизации, сняли специалистов с других направлений, люди работали и днем, и ночью. Главная задача состояла в том, чтобы создать портативную лабораторию, производство которой можно было бы легко масштабировать. Поскольку в условиях пандемии необходимо за считанные дни развернуть производство в очень большом объеме. В итоге нам это удалось, в рекордные сроки мы получили очень эффективную тест-систему, – рассказал директор компании-производителя «Эвотэк – Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев.

Ленар также сообщил, что разработку курировал новосибирский «Вектор». Центр вирусологии предложил вслепую протестировать 800 образцов, и российский тест показал 100-процентный результат. После этого отношение к разработчикам, которое изначально было скептическим, изменилось, тест-системам дали зеленый свет.

– Крайне важно иметь инструмент, который может ловить коронавирус на минимальных следах в организме человека. Обычно лабораториям хватает теста чувствительностью на 1000 копий вируса в исследуемом образце. Наш тест начинает реагировать уже на 20-100 копий вируса. А свыше 100 копий это порог 100-процентной гарантии. Это передовой рубеж на сегодняшний день, до которого добрались только мировые лидеры, – пояснил Валеев.

Сейчас производитель уже готов выпускать более 2,5 миллионов тест-систем в неделю. Однако через некоторое время эти цифры могут увеличиться, передает «Комсомольская правда».

– С нашей технологией мы за полчаса можем проверить поток пассажиров только что прибывшего рейса – пока они пройдут пограничный контроль и дождутся багажа мы уже получим результаты анализов. Эту разработку ждут крупные промышленные предприятия, а кроме того мы получили много заказов от добывающих компаний, которые ведут разработки в удаленных регионах вахтовым методом. Для них это хороший способ сохранить здоровье работников и избежать риска остановки производства, – резюмировал Ленар Валеев.

ИСТОЧНИК KP.RU