2020-04-17T14:58:49+03:00
Общество

Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group

Вадим Бегун
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Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка, даст большое эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову, главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Интервью выйдет 21 апреля на «Лента.ру». Параллельно оно будет доступно на площадке онлайн-кинотеатра Okko и на всех информационных ресурсах Rambler Group.

В ходе полуторачасовой беседы Герман Греф ответит на актуальные вопросы о ситуации в российской и мировой экономике, банковском секторе и в бизнесе. Часть вопросов, которые задаст Герману Грефу Андрей Макаров, будут отобраны из присланных читателями изданий Rambler Group по принципу оригинальности и наибольшего интереса к темам. Свой вопрос каждый желающий может задать с помощью специальной формы, размещенной на «Лента.ру».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

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