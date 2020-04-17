2020-04-17T15:18:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с коронавирусом

В немилости также медицинские эксперты
Вадим Бегун
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Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с коронавирусом. Фото - pixabay.com.Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с коронавирусом. Фото - pixabay.com.
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Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с распространением в стране новой инфекции. Социологический антикризисный центр опубликовал исследование о доверии к информации о коронавирусе.

Согласно результатам анализа, в настоящий момент жители России не совсем представляют сложившуюся ситуацию. Примерно поровну разделились те, кто доверяет официальным сводкам, кто предпочитает считать ситуацию преувеличенной, и те, кто думает, что масштабы преуменьшены.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Также стоит отметить, что женщины среднего возраста склонны представлять ситуацию более драматичной. Мужчины в возрасте 55 лет и старше, а также жители городов с населением 500 тысяч и менее чаще уверены, что информационная картина преувеличена по отношению к реальности.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Больше всего опрошенные доверяют своим знакомым врачам, только потом – профессиональным эпидемиологам, практикующим врачам и официальным лицам. Меньше всего доверия к медицинским экспертам и блогерам.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Если говорить конкретно о врачах, то больше всего россияне испытывают доверия к практикующим специалистам, нежели к их начальству. Доверие к лично знакомым врачам превышает даже уровень доверия к профессиональным эпидемиологам: оно почти вдвое выше, чем доверие к врачам в принципе.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Результаты исследования показывают, что люди видят ситуацию, которая происходит в других городах, более драматичной, чем свою собственную ситуацию. Описывая себя, участники опроса используют менее сильные эмоциональные категории. А при описании ситуации в целом респонденты используют более сильные негативные эпитеты – паника, ужас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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