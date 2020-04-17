17 Апр 2020 2020-04-17T14:36:42+03:00

Ишимец может сесть в тюрьму на пять лет за кражу трех голубей. Фото - pixabay.com.

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В ишимскую полицию обратился 60-летний житель района. Мужчина сообщил, что в его отсутствие в бытовую постройку, в которой находилась голубятня, проник неизвестный и похитил трех породистых голубей.

Участковый побеседовал с потерпевшим и вскоре установил личность подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый, неработающий мужчина.

– Фигурант пояснил, что голубей похитил для личных целей, так как планировал заняться разведением птиц. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более полутора тысяч рублей. Голубей изъяли и вернули законному владельцу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении фигуранта следователям отдела возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении мужчины выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU