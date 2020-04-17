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«Бессмертный полк» нового формата: тюменцам предлагают показать портреты героев с балконов

А еще можно исполнить фронтовые песни онлайн
Вадим Бегун
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Тюменцам предлагают показать портреты героев с балконов. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменцам предлагают показать портреты героев с балконов. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Тюменцам предлагают провести акцию «Бессмертный полк» в этом году в новом формате. С идеей выступили единороссы.

– Никакая пандемия не сделает для нас 9 Мая обычным днем. Это священная дата для каждой семьи в нашей стране. Праздник будет! И будет «Бессмертный полк»! Но пройти они могут в других форматах. Мы можем выйти с портретами наших героев на балконы, показать их из окон квартир. Исполнить вместе фронтовые песни, в том числе и в режиме онлайн, – предложил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Кроме того, партийцы рекомендовали федеральным телеканалам в этот день показать кинохронику самых знаковых парадов прошлых лет, начиная с парада 7 ноября 1941 года в Москве и Куйбышеве.

– Мы не только мысленно вернемся в наше героическое прошлое, но и увидим живыми наших дедов и прадедов, – подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в этом году тюменцы выйдут на акцию «Бессмертный полк» позже, чем обычно. Дело в том, что в России перенесена дата акции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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