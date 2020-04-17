В больницах Тобольска и Ишима находятся по 3-4 заболевших

17 Апр 2020 2020-04-17T13:30:45+03:00

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Количество очагов заболевания коронавирусом в Тюменской области за прошедшие сутки не увеличилось, сообщила сегодня замгубернатора Ольга Кузнечевских. Напомним, днем ранее два таких очага были обнаружены в Ярковском районе и на территории ТВВИКУ. Также на территории Тобольска и Ишима в инфекционных госпиталях находится по 3-4 заболевших.

– Ситуация стабильная, но каждый день число заболевших прибавляется. Это говорит о том, что люди, которые должны находиться на карантине и самоизоляции, соблюдают эти условия не в полном объеме. Органы УМВД, Роспотребнадзора, медработники очень много сил и времени тратят на то, чтобы контролировать нахождение этих людей в своих домах, – сообщила замгубернатора.

Она добавила, что число контактных граждан, которые отрабатываются специалистами органов здравоохранения и Роспотребнадзора, составляет более тысячи человек.

– Если мы представим, что на каждый такой контакт может быть увеличение числа заболевших на 3-4 человека, то можно понять, сколько людей находится под подозрением о возможном заражении. Хочу обратить особое внимание жителей на эту цифру и прошу сделать соответствующие выводы о необходимости самоизоляции, – сказала Ольга Кузнечевских.

Она также подтвердила, что состояние двоих детей из числа заболевших не вызывает опасений у медиков. В то же время семеро инфицированных находятся в реанимации. У двоих наблюдается положительная динамика, пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких – все они старше 65 лет и имеют в своем анамнезе серьезные хронические заболевания.

Ольга Кузнечевских напомнила, что за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Тюменской области увеличилось на 34 человека. Всего в регионе зафиксировано 146 случаев заражения. С учетом 10 выздоровевших и двух скончавшихся, под наблюдением врачей находятся 134 человека с установленным диагнозом.

О профилактике коронавируса в Тюменской области: данные на 17 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU