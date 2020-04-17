2020-04-17T12:37:48+03:00
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Полицейские с казаками будут патрулировать тюменские парки в праздничные дни

Горожан просят оставаться дома
Вадим Бегун
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Полицейские с казаками будут патрулировать тюменские парки в праздничные дни.Полицейские с казаками будут патрулировать тюменские парки в праздничные дни.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени в праздничные дни на охрану общественного порядка выйдет увеличенное количество полицейских патрулей. Стражи порядка вместе с росгвардейцами, народными дружинниками, казаками и представителями органов власти будут контролировать соблюдение установленных в регионе ограничительных мер.

– Совместные патрули проверят площади, парки, скверы, детские площадки и другие места, нахождение в которых запрещено. Сотрудники Госавтоиспекции в свою очередь увеличат плотность нарядов для обеспечения безопасности дородного движения и выборочной проверки водителей, – сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей управления МВД по Тюменской области Антон Каморников.

В ведомстве также отметили, что в случае нарушения сотрудники правоохранительных органов будут вынуждены привлечь горожанина к административной ответственности. Полицейские просят тюменцев соблюдать установленные ограничения и оставаться дома, чтобы не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих.

Полицейские с казаками будут патрулировать тюменские парки в праздничные дни.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU

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