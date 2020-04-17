Самоизолированные тюменцы примут участие в интеллектуальном онлайн-чемпионате

17 Апр 2020 2020-04-17T12:07:05+03:00

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Завтра, 18 апреля, каждый желающий сможет проверить свои знания в области литературы и архитектуры. Горожан приглашают к участию в онлайн-чемпионате «Кубок Короны» на фирменные призы от Интеллектуального движения Тюменской области.

Седьмой и восьмой этапы онлайн-чемпионата «Кубок Короны» в формате квиза 16:00 проведут на платформе MyQuiz. Участники на скорость и за ограниченное время должны выбрать правильные варианты ответа на нескучные вопросы. Первый квиз, состоящий из 30 вопросов, будет посвящен литературной тематике. Второй связан с архитектурой и содержит 25 вопросов. Участие в этапах бесплатное.

– Каждый квиз будет сопровождаться онлайн-трансляцией в сообществе Интеллектуального движения Тюменской области в "Вконтакте", где участники услышат комментарии ведущего, смогут задать вопросы и поделиться впечатлениями, – сообщили организаторы мероприятия.

По результатам каждого этапа победители и призёры получат фирменные призы – кружки, наборы стикеров, бутылки для воды с фирменным дизайном Интеллектуального движения Тюменской области. А четверо лучших игроков наберут баллы в общую турнирную таблицу Кубка и попадут в суперфинал.

– Тюменское интеллектуальное движение идет в ногу со временем, предлагая на время самоизоляции отличные игры для того, чтобы можно было полезно провести время с детьми, прокачать мозг – подросткам и просто разнообразить досуг. Обязательно поучаствуем с дочерьми в этом квизе! – сказала депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

ИСТОЧНИК KP.RU