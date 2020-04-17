2020-04-17T11:55:06+03:00
Общество

НКО будут играть важную роль в принятии государственных решений

Такой посыл содержится в поправках в Конституцию
Есен Абилькенов
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Государство возьмет на себя поддержку НКО и добровольчества. Фото со странички Есенгали Ибраева в "ВКонтакте".Государство возьмет на себя поддержку НКО и добровольчества. Фото со странички Есенгали Ибраева в "ВКонтакте".
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Лидеры общественных объединений с большим воодушевлением отреагировали на включение в список поправок статей о поддержке деятельности некоммерческих организаций и развитии добровольчества в России. Соответствующие поправки предложены для включения в новый текст Конституции РФ.

Как отметил президент некоммерческой организации «Национально-культурная автономия казахов Тюменской области» Есенгалий Ибраев, активное участие общественных структур в формировании государственной политики имеет большое значение для поддержки социально активной части населения.

– Предложенные поправки призваны обеспечить формирование социального государства с ростом значения гражданского общества, которое будет всё активнее участвовать в принятии ключевых решений для дальнейшего развития страны. На данный момент в работу некоммерческих организаций вовлечено очень большое число людей по всей России. В разных регионах множество людей с активной гражданской позицией, которые участвуют в общественной деятельности. Это и благотворительность, и работа правозащитных организаций, и курирование вопросов межнациональных отношений, и так далее – поле деятельности для общественных объединений очень широкое. Благодаря поправкам будет закреплено более тесное и эффективное взаимодействие этих институтов с органами власти, – подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Отметим, что, в соответствии с поправками в Конституцию, органы государственной власти берут на себя обязанность не только поддерживать и развивать добровольчество, но и формировать социальную политику при непосредственном участии НКО. Правительство будет осуществлять меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивать их участие в выработке и проведении государственной политики. Поправки в Конституцию России укрепят роль гражданского общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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