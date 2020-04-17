Первый заболевший коронавирусом в Тобольске: мужчина вернулся из Москвы

17 Апр 2020 2020-04-17T11:42:19+03:00

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тобольске на 17 апреля 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тобольске на 17 апреля 2020 года. У жителя города подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил в своем аккаунте в «Инстаграме» мэр Максим Афанасьев. Градоначальник заявил: «Мы вышли из зоны комфорта. и права на раскачку и уж тем более на ошибку у нас больше нет».

«Мужчина вернулся из Москвы, тест у него был взят еще в аэропорту. Сейчас оперативно всеми службами определяется круг и поиск контактных лиц. Работа предстоит непростая, и только строгий режим самоизоляции поможет всем нам снизить скорость и степень распространения заболевания», – написал Афанасьев.

По словам мэра, с сегодняшнего дня, 17 апреля, в городе для посещения закрываются кладбища. Чиновник призвал горожан оставаться дома и соблюдать все профилактические меры и рекомендации.

«Я думаю, вы понимаете, что в сложившейся ситуации уже нет чрезмерных или преждевременных мер. Теперь все наши действия направлены на защиту жизни тоболяков. Чтобы развеять слухи, уточню: в больнице сейчас находятся три пациента. Двое доставлены к нам из Увата, и третий – выявленный сегодня мужчина. Медицинское учреждение готово к приёму больных. Для этих целей на время перепрофилировано и оснащено всем необходимым оборудованием здание новой поликлиники», – отметил Максим Афанасьев.

Он также сообщил, что в Тобольске начали централизованную обработку подъездов. Теперь же, в связи с тем что в городе выявлен заболевший, начнется и обработка улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU