Роспотребнадзор: «Есть случаи завоза инфекции из других регионов в Тюменскую область»
В Тюменской области зарегистрированы случаи завоза инфекции из других регионов, а также контактировавших с ранее подтвержденными заболевшими. На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом тюменцев составляет 112 человек.
– По состоянию на 17 апреля в регионе проведено 34 321 лабораторное исследование на новую коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки исследовано более 1 600 проб, подтверждено 27 новых случаев заболевания COVID-19, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что по всем случаям проводится работа по выявлению контактных лиц. В отношении выявленных контактов предпринимаются профилактические противоэпидемические меры.
Там особо отметили, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в области гражданам необходимо проявить максимальную ответственность и ограничить контакты. Это важнейшее условие для разрыва эпидцепочек и эпидпроцесса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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