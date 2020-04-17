17 Апр 2020 2020-04-17T11:04:36+03:00

Роспотребнадзор: «Есть случаи завоза инфекции из других регионов в Тюменскую область». Фото - pixabay.com.

По всем случаям проводится работа по выявлению контактных лиц

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В Тюменской области зарегистрированы случаи завоза инфекции из других регионов, а также контактировавших с ранее подтвержденными заболевшими. На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом тюменцев составляет 112 человек.

– По состоянию на 17 апреля в регионе проведено 34 321 лабораторное исследование на новую коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки исследовано более 1 600 проб, подтверждено 27 новых случаев заболевания COVID-19, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что по всем случаям проводится работа по выявлению контактных лиц. В отношении выявленных контактов предпринимаются профилактические противоэпидемические меры.

Там особо отметили, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в области гражданам необходимо проявить максимальную ответственность и ограничить контакты. Это важнейшее условие для разрыва эпидцепочек и эпидпроцесса.

ИСТОЧНИК KP.RU