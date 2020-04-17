2020-04-17T11:41:53+03:00
Происшествия

Тюменку отправили в колонию на два года за кражу из магазинов на 796 рублей

Правда, до этих преступных эпизодов женщина была судима шесть раз
Вадим Бегун
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Тюменку отправили в колонию на два года за кражу из магазинов на 796 рублей. Фото - pixabay.com.Тюменку отправили в колонию на два года за кражу из магазинов на 796 рублей. Фото - pixabay.com.
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Тюменка отправилась в колонию-поселение за кражу продуктов питания. При очередной попытке воровства женщину «повязали».

– 22 октября 2019 года в одном из городских магазинов, пока за ней никто не наблюдал, тюменка похитила продукты питания на 199 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. В этот же день она снова тайно украла продукты на общую сумму 499 рублей, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда.

2 ноября уже в другом магазине женщина пыталась вынести различные вещи на общую сумму 98 рублей, однако сделать это не смогла: ее задержали сотрудники. В судебном заседании горожанка вину признала, в содеянном раскаялась.

На момент совершения преступлений она была шесть раз судима за аналогичные преступления, в том числе к реальному лишению свободы. Должных выводов женщина для себя не сделала и продолжала заниматься преступной деятельностью.

В итоге ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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