2020-04-17T11:07:26+03:00
Происшествия

В Тюмени молодой наркосбытчик «заработал» большой тюремный срок

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима
Вадим Бегун
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В Тюмени молодой наркосбытчик «заработал» большой тюремный срок. Фото - pixabay.com.В Тюмени молодой наркосбытчик «заработал» большой тюремный срок. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени к 7 годам 3 месяцам колонии осужден 21-летний сбытчик наркотиков. Отметим, что мужчина ранее был судим.

Как следует из материалов уголовного дела, молодой житель города в июле 2019 года стал заниматься распространением в областном центре наркотических средств. Однако это обстоятельство не осталось незамеченным, об этом стало известно сотрудникам полиции.

– В ходе оперативных мероприятий сбытчика задержали на арендованной квартире, где изъята партия запрещенных веществ. Также было обнаружено два тайника с наркотиками, которые он оборудовал до своего задержания в разных местах города Тюмени. Всего было изъято более 17 граммов наркотика, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Суд, с учетом отмены условной судимости, назначил подсудимому 7 лет 3 месяца лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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