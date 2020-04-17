2020-04-17T11:08:48+03:00
Происшествия

В Тюмени прохожий избил нетрезвого мужчину

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени прохожий избил нетрезвого мужчину.В Тюмени прохожий избил нетрезвого мужчину.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменскую полицию поступила информация о том, что гражданину нанесены тяжкие телесные повреждения. На указанный адрес выехала следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что в день преступления пьяный мужчина находился у подъезда своего дома. У него возник конфликт с прохожим, который перерос в рукоприкладство. Незнакомец нанес потерпевшему множественные удары по голове, а после начал бить ногами.

– Вскоре был задержан подозреваемый – 28-летний безработный житель города Тюмени, его доставили в отдел полиции. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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