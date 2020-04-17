2020-04-17T09:36:08+03:00
Экономика

Депутаты тюменской гордумы снизили налоговую нагрузку на бизнес

Решение было единогласным
Вадим Бегун
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Депутаты тюменской гордумы снизили налоговую нагрузку на бизнес. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Депутаты тюменской гордумы снизили налоговую нагрузку на бизнес. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Депутаты поддержали предложение мэра Тюмени Руслана Кухарука по снижению налоговой нагрузки. Проект приняли единогласно на прошедшем накануне заседании Тюменской городской Думы.

– Значение корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности по отдельным видам деятельности, снижено до минимально возможного значения, до уровня 0,005. Это решение - одна из мер, принимаемых в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях сложившейся ситуации, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Кстати, эти условия налогообложения предлагается установить в отношении всех налоговых периодов 2020 года, начиная с 1 января.

– При корректировке бюджета задача стоит максимально сохранить все те направления, которые связаны с реализацией и исполнением национальных проектов, и все, что связано с социальной сферой, – отметил Руслан Кухарук.

Ожидается, что предлагаемой мерой поддержки воспользуются 1 382 организации и 8 612 индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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