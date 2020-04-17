2020-04-17T09:34:22+03:00
Общество

Жителей Тюмени предупредили о надвигающейся непогоде

Возможны задержки рейсов в Рощино
Вадим Бегун
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Жителей Тюмени предупредили о надвигающейся непогоде. Фото - пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.Жителей Тюмени предупредили о надвигающейся непогоде. Фото - пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.
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МЧС предупреждает жителей Тюмени о надвигающейся непогоде. Во избежание получения травм, порывы ветра необходимо переждать в помещении, рекомендуют спасатели.

По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля на юге региона ожидается облачная погода, но с прояснениями. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть со скоростью 8 – 13 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду.

В связи с этим увеличивается риск возникновения аварий и обрывов линий связи и электропередачи, возможны задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.

– Во избежание получения травм, порывы ветра необходимо переждать в помещении. Если непогода застала вас на улице постарайтесь укрыться в подземном переходе или в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, – дали рекомендации в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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