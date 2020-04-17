В тюменском военном училище, где 14 курсантов заразились коронавирусом, усилили меры безопасности
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова в настоящее время находится на карантине. Здесь проводят тотальную дезинфекцию.
– В училище принимаются исключительные меры по нераспространению инфекции. Со всеми курсантами работает медицинский персонал, несколько раз в день проводится термометрия всех, кто находится на территории училища, а также дезинфекция всех помещений и объектов, – сообщил заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе подполковник Михаил Багров.
Он также отметил, что особое внимание уделяется барьерному контролю. Так, доставка продуктов питания и медикаментов на территорию учебного заведения выполняется в особых условиях, чтобы не допустить распространения инфекции.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в регионе возникло два новых очага заболевания новой коронавирусной инфекцией. Один из них выявлен в учреждении Минобороны РФ – Тюменском высшем военно-инженерном командном училище.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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