2020-04-17T09:38:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцев убедительно просят не ходить на кладбища

Горожане должны оставаться дома
Вадим Бегун
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Тюменцев убедительно просят не ходить на кладбища. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.Тюменцев убедительно просят не ходить на кладбища. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
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Тюменцев просят воздержаться от посещения кладбищ. Глава города Руслан Кухарук призвал остаться дома.

– Мы просим с пониманием отнестись к этим мерам. Традиционно в преддверии праздника Пасхи и Родительского дня горожане массово посещают кладбища, убирают территорию, где похоронены их родные и близкие. Мы просим отложить все эти мероприятия, – сообщил в прямом эфире оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса мэр города Тюмени Руслан Кухарук.

Градоначальник добавил, что это вынужденная мера, поскольку большое количество людей неминуемо приведет к распространению коронавирусной инфекции.

Он еще раз отметил, что въезд на территорию кладбищ запрещен, близлежащие к ним парковки закрыты, а график движения общественного транспорта, которым можно было добраться до кладбищ, скорректирован, некоторые рейсы и вовсе отменены.

В Тюмени запрещено посещать кладбища и прилегающие к ним территории..

ИСТОЧНИК KP.RU

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