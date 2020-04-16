2020-04-16T22:59:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2020 года составляет 112 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2020 года составляет 112 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2020 года составляет 112 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 27 и составляет 112 человек.

– Мы получили очень серьезный очаг заболевания среди курсантов. В отработке этого очага задействован широкий круг специалистов. Но очень много времени уходит на определение лиц, которые так или иначе взаимодействовали с зараженными. В очередной раз мы получаем подтверждение, что только режим самоизоляции и сокращения контактов между людьми поможет нам справиться с ситуацией, – заявила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксировано 34 летальных исхода. Полностью выздоровели 318 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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