2020-04-16T20:21:42+03:00
Есть работа!

Тюменцам пообещали максимально сохранить рабочие места

Главная партия страны сделает все возможное для этого
Вадим Бегун
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Тюменцам пообещали максимально сохранить рабочие места. Фото - pixabay.com.Тюменцам пообещали максимально сохранить рабочие места. Фото - pixabay.com.
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Сегодня нужно думать о том, как оживить экономику, как простимулировать предприятия, чтобы они не закрылись и сохранили рабочие места. Об этом заявил региональный координатор партпроекта «Единой России» «Локомотивы роста», депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров.

– Для этого принимается очень много мер на региональном и федеральном уровнях. Президент страны уже внес предложения для поддержки малого и среднего бизнеса. Думаю, что это только начало и новые пакеты предложений еще будут. Тем более мы не знаем, когда остановится распространение коронавирусной инфекции и какие последствия могут быть, – сказал Омаров.

Депутат особо подчеркнул, что к этой работе подключилась партия. Так, в Госдуме создана отдельная комиссия по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Ее возглавил член «Единой России», заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов.

– Со стороны партии мы сделаем все возможное, чтобы максимально сохранить наши предприятия и рабочие места, – резюмировал Эдуард Омаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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