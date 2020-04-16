2020-04-16T20:20:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Жилищный контроль: тюменские дома должны дезинфицировать каждый день

Обработка продлится до 30 апреля
Вадим Бегун
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Тюменские дома должны дезинфицировать каждый день. Скриншот из видео Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.Тюменские дома должны дезинфицировать каждый день. Скриншот из видео Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.
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Тюменцам сообщили: обработка подъездов в домах должна проводиться ежедневно и тщательно. Специалисты подрядной организации обязаны наносить дезинфицирующий раствор на кнопки лифтов, перила, двери и стены.

– Каждый день мы проверяем около 40 домов, ведь нельзя к каждому работнику приставить проверяющего. Бывают разные случаи: например, сегодня поступила жалоба от жителя, что его дом не обрабатывали, а мы точно знаем, что дезинфекция была. Многие жалуются, что нет запаха хлора, однако он может выветриться за 10 – 15 минут, – отметил председатель комитета жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Тюмени Виталий Данилов.

Он особо подчеркнул, что в каждом подъезде должен быть график. Работы выполняются в рамках муниципального контракта, и они должны проводиться соответствующим образом. Также стало известно, что сейчас решается вопрос об увеличении сотрудников, которые будут принимать звонки от населения

КСТАТИ

Оставить заявку на дезинфекцию многоквартирного дома или узнать график обработки тюменцы могут в кол-центре подрядной организации ООО «Эсфинанс»: 21-73-61.

Тюменские дома должны дезинфицировать каждый день..Вадим Бегун

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ИСТОЧНИК KP.RU

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