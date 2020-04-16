Перенос парада Победы 2020 в Тюмени: какого числа пройдет и почему переносят

16 Апр 2020 2020-04-16T18:49:28+03:00

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В Тюмени, как собственно, и во всей России, в этом году перенесена дата парада Победы, который уже много лет проходит 9 мая. Однако в 2020 году свои корректировки вносит пандемия коронавируса, из-за которой жители страны вынуждены находиться на самоизоляции.

– До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор. Дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы, – сообщил сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что мероприятие обязательно состоится, но о сроках не говорить не стал. Редакция «Комсомольской правды – Тюмень» предполагает, что парад Победы может состояться 24 июня – именно в этот день прошел первый парад Победы в 1945 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU