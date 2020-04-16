2020-04-16T16:19:46+03:00
Коронавирус Covid-19

«Новый год, к которому не готовились». Как россияне закупаются в период пандемии коронавируса

Многие в ожидании «черного дня» стали раскупать продукты, вызвав ажиотаж
Вадим Бегун
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Как россияне закупаются в период пандемии коронавируса. Фото - pixabay.com.Как россияне закупаются в период пандемии коронавируса. Фото - pixabay.com.
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На потребительский спрос россиян в период распространения коронавируса повлиял ряд событий. В их числе и обеспокоенность здоровьем, и карантинные меры, и экономический спад, и изменение курсов валют. Данные приводит Социологический антикризисный центр.

Из исследований становится ясно, что в России в период пандемии коронавируса вырос спрос практически на все продукты: люди, вынужденно оставшиеся дома, начали больше готовить. Больше всего россияне покупали базовые продукты длительного хранения. Также наблюдался рост продаж моющих и чистящих средств. А медийным символом дефицита стала гречка.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Несмотря на то, что первые пики спроса пройдены, пока нельзя сказать, что и тренды в моделях потребления сформировались. Распространение заболевания продолжается, и пока неизвестно, как долго это продлится, и какое влияние окажет на экономику и покупательскую способность жителей страны.

Предполагается, что часть потребителей купила продукты, которые не испортятся, в ожидании «черного дня». Это пессимистичная стратегия, и свойственна она далеко не всем. Интересно, что к продуктам длительного хранения в период распространения инфекции добавились специфичные товары – мыло, салфетки и санитайзеры.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Текущий кризис отличается от прежних тем, что он вызван не дефицитом денег, а социальным дистанцированием. Блокирован спрос на все, кроме товаров повседневного спроса и онлайн-сервисов. Однако, помимо краткосрочных эффектов для экономики, это может иметь и досрочные экономические последствия в виде снижения спроса.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Фото - Социологический антикризисный центр.

На сегодняшний день, по данным опроса, кризис уже затронул более 60% опрошенных, при этом у 45% существенно сократились доходы семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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