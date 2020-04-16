В Тюмени нашли овощ, который подорожал вдвое за неделю

16 Апр 2020 2020-04-16T15:52:43+03:00

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Тюменские активисты в ближайших от их домов магазинах проверили цены. За два дня – 7 и 14 апреля – они провели мониторинг по 23 продуктовым позициям.

По информации местных активистов ОНФ, упакованный отечественный картофель урожая прошлого года во время первого визита стоил 21 рубль 99 копеек, а через неделю – уже 25 рублей 99 копеек. Небольшая повышательная динамика цен коснулась тушек кур – бройлеров: они повысились в цене на 6%, сахар белый кристаллический – на 4%, а цена на пищевую поваренную соль скакнула сразу на 41%.

– Самое значительное повышение цены было отмечено на отечественную белокочанную капусту. За неделю в цене она выросла на 100%: в первый визит – 28 рублей 99 копеек, во второй – 59 рублей 99 копеек. За два дня мониторинга мы проверили 23 продуктовые позиции, которые чаще всего покупают граждане. Системно цены увеличились на овощи в двух крупных федеральных сетях, – сообщил член регионального штаба ОНФ Артем Хасанов.

По мнению общественников, повышение цен, возможно, связано с повышением потребительского спроса на фоне самоизоляции граждан. Также они отметили, что стабильными остались цены на хлеб, молоко, яйца куриные и крупы.

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ИСТОЧНИК KP.RU