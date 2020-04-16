2020-04-16T15:32:31+03:00
Общество

В Тюмени неизвестные «впились» в магистральный водопровод

Заявление передано в полицию
Вадим Бегун
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В Тюмени неизвестные «впились» в магистральный водопровод. Фото - pixabay.com.В Тюмени неизвестные «впились» в магистральный водопровод. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени выявили незаконное подключение к магистральному водоводу. Самовольно построенные коммуникации с несанкционированной врезкой обнаружили сотрудники «Росводоканал Тюмень» при проведении планового обхода сетей.

– Мы предполагаем, что врезку сделали около трех месяцев назад, поскольку наши специалисты регулярно проводят осмотры сетей. Несанкционированное подключение к водоводу может повлиять на качество и безопасность воды, спровоцировать аварийную ситуацию, которая повлечет за собой отключение от водоснабжения большого числа жителей, – заявил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.

В компании добавили: для того чтобы не допустить перебоев в подаче воды и предотвратить незаконное потребление коммунального ресурса из магистрального водовода, специалисты перекрыли и опломбировали запорную арматуру. Соответствующие заявления направлены в полицию и Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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