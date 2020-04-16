В Тюмени неизвестные «впились» в магистральный водопровод
В Тюмени выявили незаконное подключение к магистральному водоводу. Самовольно построенные коммуникации с несанкционированной врезкой обнаружили сотрудники «Росводоканал Тюмень» при проведении планового обхода сетей.
– Мы предполагаем, что врезку сделали около трех месяцев назад, поскольку наши специалисты регулярно проводят осмотры сетей. Несанкционированное подключение к водоводу может повлиять на качество и безопасность воды, спровоцировать аварийную ситуацию, которая повлечет за собой отключение от водоснабжения большого числа жителей, – заявил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.
В компании добавили: для того чтобы не допустить перебоев в подаче воды и предотвратить незаконное потребление коммунального ресурса из магистрального водовода, специалисты перекрыли и опломбировали запорную арматуру. Соответствующие заявления направлены в полицию и Роспотребнадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU