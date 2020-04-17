Погода на 17 апреля в Тюмени: и снова дождь
Сегодня, 17 апреля, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий дождь.
Температура воздуха ночью будет плюс 9 градусов, днем – плюс 9 – 10. Вечером столбики термометров покажут 7 – 9 градусов выше нуля. В этот день будет дуть южный ветер со скоростью 2 – 7 метров в секунду.
17 апреля отмечается день памяти преподобного Иосифа, песнописца и творца канонов. На Иосифа начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.
В старину выходили в этот день из домов, обращались к журавлям как к борцам со злом и защитникам от нечисти. Наши предки приметили, если днем 17 апреля жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде.
ИСТОЧНИК KP.RU