2020-04-17T05:40:16+03:00
Происшествия

У тюменца, присоединившегося к пьяной компании, отобрали ключи и у гнали машину

По факту неправомерного завладения автотранспортом с применением насилия возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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У тюменца, присоединившегося к пьяной компании, отобрали ключи и у гнали машину.У тюменца, присоединившегося к пьяной компании, отобрали ключи и у гнали машину.Фото: Ольга Крыльцова
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В дежурную часть тюменской полиции обратился местный житель. Мужчина заявил, что у него угнали «ВАЗ-2115».

Потерпевший на улице встретил компанию незнакомцев, которые предложили ему присоединиться к распитию спиртного. Однако в какой-то момент между мужчинами внезапно завязался конфликт. Один из новых приятелей применил силой забрал у горожанина ключи от припаркованной неподалеку машины, сел в авто и уехал.

– Автомобиль остановили на 197 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск, недалеко от села Кутарбитка. Находившийся за рулем пьяный ранее неоднократно судимый 37-летний тюменец признался, что планировал добраться на угнанной машине до города Тобольска к своим товарищам, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время авто возвращено законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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