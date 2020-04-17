17 Апр 2020 2020-04-17T06:20:18+03:00

В Тюмени приостановили движение одного из маршрутов. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

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В Тюмени со вчерашнего дня, 16 апреля, приостановлено движение маршрута № 121. Переживать не стоит: это временная мера.

– В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, а также соблюдения режима самоизоляции гражданами внесены изменения в организацию работы автобусов на маршруте №121 «ЖДВ – Червишевское кладбище-2». Работа автобусов на маршруте временно приостановлена до особого распоряжения, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить актуальное расписание движения автобусов других маршрутов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на время действия режима самоизоляции для посещения гражданами закрыты территории кладбищ, меняется график автобусных маршрутов до кладбищ. Эта мера нужна, чтобы защитить людей от возможности заражения коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU