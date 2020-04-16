2020-04-16T15:25:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Вторая смерть от коронавируса в Тюмени: умер 68-летний пенсионер с заболеванием лёгких

Врачи так и не смогли выяснить, как он был заражен
Есен Абилькенов
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Врачи так и не смогли выяснить, как он был зараженВрачи так и не смогли выяснить, как он был зараженФото: pixabay.com
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Сегодня ночью в Тюмени скончался один из заболевших COVID-19. Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. Это второй случай смерти от коронавируса в регионе. Умерший – пожилой человек из группы риска, ему было 68 лет. Он поступил в инфекционное отделение с тяжелым хроническим диагнозом, связанным с заболеванием легких.

– Где он был заражен, мы, к сожалению, так и не узнали. Он никуда не выезжал, никого не принимал. Сегодня в инфекционной больнице находится его супруга, которая, по всей видимости, заразилась от него. По заключениям патологоанатомов сложно сказать, что именно послужило причиной смерти, – отметила Ольга Кузнечевских.

Добавим, что на сегодняшний день в регионе зафиксировано 112 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. С учетом двух умерших и 10 выздоровевших, под наблюдением медиков остаются 100 пациентов с установленным диагнозом.

Профилактика распространения коронавируса в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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