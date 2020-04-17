2020-04-17T08:13:50+03:00
Происшествия

Ишимский бизнесмен незаконно срубил более 700 деревьев

По факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Ишимский бизнесмен незаконно срубил более 700 деревьев. Фото - pixabay.com.Ишимский бизнесмен незаконно срубил более 700 деревьев. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области незаконно срубили более 700 деревьев. Полиция задержала 53-летнего ишимского предпринимателя.

Выяснилось, что мужчина заключил договор с местными жителями на заготовку бытовой древесины. Под видом проведения работ он вырубал на участке Ишимского лесничества деревья, которые затем вывозил и продавал.

– С апреля по ноябрь 2019 года злоумышленник вырубил 530 берез и 240 осин, причинив департаменту лесного комплекса региона материальный ущерб на сумму около полутора миллионов рублей. Обязательства перед гражданами фигурант не выполнил. В настоящее время правоохранители устанавливают сумму причиненного им ущерба, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По описанному выше факту следователем отдела возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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