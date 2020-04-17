2020-04-17T08:15:32+03:00
Происшествия

«Пока тетя крепко спала». Тюменка похитила у пожилой родственницы деньги

По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменка похитила у пожилой родственницы деньги. Фото - pixabay.com.Тюменка похитила у пожилой родственницы деньги. Фото - pixabay.com.
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В голышмановскую полицию обратилась 65-летняя жительница округа. Пожилая женщина обнаружила пропажу десяти тысяч рублей: всю наличность она хранила дома.

Оказалось, что накануне заявительницу навещала ее племянница, которая осталась ночевать. Утром женщина уехала, а потерпевшая заметила пропажу накоплений. Вскоре стражи порядка задержали ранее судимую 45-летнюю местную жительницу.

– Женщина рассказала, что знала, где родственница хранит деньги. Проснувшись ночью, она убедилась, что тетя крепко спит, и похитила наличность. Часть денег изъята, остальное подозреваемая потратила на личные нужды, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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