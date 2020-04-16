Главу Нижнетавдинского района выбрали по видеосвязи из-за коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T15:29:06+03:00

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Главой Нижнетавдинского района переизбран Валерий Борисов. Он руководит муниципалитетом с 2015 года.

На участие в конкурсе, помимо действующего главы района, документы подал еще один человек – глава Черепановского сельского поселения Наталья Жукова. Заседание конкурсной комиссии было проведено в режиме видео-конференц-связи. По итогам тайного голосования главой Нижнетавдинского муниципального района депутаты единогласно избрали Валерия Борисова.

Валерий Борисов родился 1 января 1955 года в деревне Червянка Омутинского района. В 1982 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Историк, преподаватель истории и обществоведения», в 2004 году окончил ТюмГУ по специальности «Юрист».

Около восьми лет он руководил управой Центрального административного округа города Тюмени. Общий стаж государственной и муниципальной службы составляет 40 лет, передает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU