Главу Нижнетавдинского района выбрали по видеосвязи из-за коронавируса
Главой Нижнетавдинского района переизбран Валерий Борисов. Он руководит муниципалитетом с 2015 года.
На участие в конкурсе, помимо действующего главы района, документы подал еще один человек – глава Черепановского сельского поселения Наталья Жукова. Заседание конкурсной комиссии было проведено в режиме видео-конференц-связи. По итогам тайного голосования главой Нижнетавдинского муниципального района депутаты единогласно избрали Валерия Борисова.
Валерий Борисов родился 1 января 1955 года в деревне Червянка Омутинского района. В 1982 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Историк, преподаватель истории и обществоведения», в 2004 году окончил ТюмГУ по специальности «Юрист».
Около восьми лет он руководил управой Центрального административного округа города Тюмени. Общий стаж государственной и муниципальной службы составляет 40 лет, передает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия».
ИСТОЧНИК KP.RU
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