В Тюменской области нашли распространителя недостоверной информации о коронавирусе

16 Апр 2020 2020-04-16T14:30:48+03:00

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В Тюменской области полицейские установили 40-летнего жителя Тобольска, который в одном из мессенджеров распространил недостоверную информацию о коронавирусе. Теперь мужчине грозит серьезный штраф.

Как стало известно, в рассылке говорилось об эпидемиологической обстановке на территории региона и о том, что COVID-2019 не является опасной инфекцией, а предпринимаемые профилактические меры являются бессмысленными.

– Тем самым нарушитель распространил недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, создавая угрозу общественной безопасности. Участники группы мессенджера восприняли ее как достоверную и начали активно ее распространять, – уточнили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении него составлен административный протокол. Тоболяка могут оштрафовать на сумму от тридцати до ста тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/773549" frameborder="0"></iframe> В Тюмени нашли распространителя ложной информации о коронавирусе..Вадим Бегун

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ИСТОЧНИК KP.RU