2020-04-16T14:24:15+03:00
Коронавирус Covid-19

«Жалуются собственники и УК». В Тюмени усилят контроль за дезинфекцией подъездов

Все обращения фиксируются
Вадим Бегун
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В Тюмени усилят контроль за дезинфекцией подъездов. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени усилят контроль за дезинфекцией подъездов. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени предложили усилить контроль за дезинфекцией подъездов. Обращения по поводу некачественной работы подрядчика поступают от собственников квартир в МКД и от управляющих компаний.

– Мы видим, какое количество нареканий в адрес подрядной организации, занимающейся дезинфекцией домов города, поступает как со стороны собственников, так и от УК. Сообщения фиксируются и отрабатываются специалистами департамента городского хозяйства. Все вопросы нужно решить оперативно и отладить работу в кратчайшие сроки, – заявил глава Тюмени Руслан Кухарук на заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции

По его словам, необходимо срочно отработать совместно с управляющими компаниями механизмы взаимодействия с подрядчиком и графики проведения работ. Департамент городского хозяйства в свою очередь обязан усилить контроль за проводимыми работами. Их исполнение стоит на жестком контроле, по каждому сообщению будет проводиться проверка.

Также стало известно, что на время действия режима самоизоляции для посещения гражданами закрыты территории кладбищ. Кроме того, в городе меняется график автобусных маршрутов до кладбищ. Эта мера нужна, чтобы защитить людей от возможности заражения коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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