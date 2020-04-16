«Жителям хотелось бы больше комфорта». В Тобольске начал навигацию старый паром

16 Апр 2020 2020-04-16T13:30:05+03:00

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В Тобольске начал свою навигацию паром СП-20. Судно прошло все освидетельствования и признано безопасным для перевозок. Кстати, с этого года проезд для всех пеших пассажиров будет бесплатным.

«Левый берег – удивительная территория со своей историей, ландшафтом, темпом жизни и укладом. Паромная переправа для большинства жителей Левобережья – ежедневный ритуал. Сколько раз сам ездил, общался с пассажирами, слышал только добрые слова о «старичке СП-20», работает исправно, но жителям конечно хотелось бы больше комфорта. Над этим и работаем», – рассказал на своей страничке в «Инстаграме» глава города Тобольска Максим Афанасьев.

Градоначальник также отметил, что в настоящее время разработаны требования к санитарному содержанию судна на период эпидемии. Режим самоизоляции на работе парома не отразится, однако мэр настоятельно просит поберечь свою жизнь и здоровье и не выходить из дома без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU