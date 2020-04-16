В Тюмени за нарушение режима самоизоляции оштрафовали верующую, которая шла в храм

16 Апр 2020 2020-04-16T11:55:04+03:00

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В Тюмени за нарушение режима самоизоляции оштрафовали женщину. Горожанку остановили, когда она находилась во дворе дома на улице Мельникайте.

Тюменка сообщила, что знала о запрете посещения публичных мест. Режим самоизоляции она нарушила, чтобы направиться в храм, расположенный на улице 50 лет Октября. Она признала свою вину. Суд рассмотрел дело без участия нарушительницы.

С момента, когда был введен режим повышенной готовности, Ленинский районный суд рассмотрел 12 аналогичных дел. Так, человек, который приехал из Московской области, был оштрафован судом на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.

Еще одного бизнесмена оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение санитарных норм и режима карантина на предприятии общественного питания, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU