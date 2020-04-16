2020-04-16T11:55:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени за нарушение режима самоизоляции оштрафовали верующую, которая шла в храм

Под «санкции» попал и местный предприниматель
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени за нарушение режима самоизоляции оштрафовали верующую.В Тюмени за нарушение режима самоизоляции оштрафовали верующую.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени за нарушение режима самоизоляции оштрафовали женщину. Горожанку остановили, когда она находилась во дворе дома на улице Мельникайте.

Тюменка сообщила, что знала о запрете посещения публичных мест. Режим самоизоляции она нарушила, чтобы направиться в храм, расположенный на улице 50 лет Октября. Она признала свою вину. Суд рассмотрел дело без участия нарушительницы.

С момента, когда был введен режим повышенной готовности, Ленинский районный суд рассмотрел 12 аналогичных дел. Так, человек, который приехал из Московской области, был оштрафован судом на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.

Еще одного бизнесмена оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение санитарных норм и режима карантина на предприятии общественного питания, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменка упала в обморок возле киоска с мороженым и разбила лицо
В Тюмени за нарушение режима самоизоляции оштрафовали верующую, которая шла в храм
Новая Конституция защитит права животных
У троих ишимцев выявили коронавирус: стало известно о состоянии зараженных
В Тюмени подорожали овощи, макароны и алкоголь
В Тюмени грузовой поезд задавил мужчину
Уже более 30 тысяч тюменцев проверили на коронавирус
«Все может обернуться настоящей трагедией»: тюменцев призывают пересидеть Пасху дома
Еще один человек выпал из окна тюменского дома
В Тюмени из окна дома выпала женщина
Тюменцы увидят прямую трансляцию пасхального богослужения
Пьяный тюменец воткнул нож в живот друга, который наливал себе больше
Молодой иностранец женился на тюменке ради прописки
Нетрезвый тюменец избил спящую мать-пенсионерку
Городской портал решил более 17 тысяч проблем тюменцев
Погода на 16 апреля в Тюмени: ожидается резкое потепление
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 апреля 2020 года составляет 85 человек
В Исетском районе реализуется инвестпроект по глубокой переработке древесины
В деревне Ушакова Тюменского района продолжается строительство новой школы
Продовольствие и машины показали рост в несырьевом экспорте Тюменской области в 2019 году
В Юргинском районе капитально отремонтируют Дом культуры
Тюменские врачи доказывают: на селе можно комфортно жить и работать
Для пациентов старшего возраста в Тюменской области работает региональный гериатрический центр