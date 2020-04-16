Новая Конституция защитит права животных

16 Апр 2020 2020-04-16T11:59:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В соответствии с одной из поправок в Конституцию России, будет закреплена норма о формировании в обществе ответственного отношения к животным. Таким образом, инициаторы поправки подчеркивают, что обновленный документ будет являться Конституцией гуманного общества. Защита прав животных будет одной из государственных задач правительства России.

Как отмечают эксперты, отношение к животным отражает уровень культуры и гуманности общества. В поддержку такой инициативы выступили многие известные общественники, биологи, ученые. В том числе знаменитый многолетний ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов.

По мнению общественников, закрепление подобных норм в Конституции выведет работу по защите животных от жестокого обращения на новый уровень. Это касается как прав домашних питомцев, которые в любой момент могут оказаться на улице по воле хозяев, так и безнадзорных собак и кошек, забота о которых также отражает уровень гуманности общества.

Как подчеркнула председатель тюменской областной общественной организации «Общество защиты животных» Анна Москвина, на сегодня существует проблема ответственности за жестокое обращение с животными. И хотя такие факты вызывают очень сильное негодование в обществе, виновные не всегда несут серьезное наказание. Поправки должны стать основой для формирования правовых норм, предусматривающих ответственность за неправомерные действия в отношении животных, отметила зоозащитница.В то же время, помимо охраны жизни и здоровья братьев меньших, необходимы воспитательные меры, чтобы формировать у подрастающего поколения гуманное отношение к животным.

– В последние годы в нашей стране было множество резонансных историй, связанных с жестоким обращением с животными. Неудивительно, что эта тема вызвала интерес у рабочей группы по внесению поправок. И это очень обнадеживает. Необходимо дать понять, что животные находятся под такой же защитой государства и закона, как и люди. Общество должно почувствовать свою ответственность за братьев наших меньших, – отметила Анна Москвина.

Такая поправка в Конституцию, служа интересам защиты прав животных, в то же время будет повышать уровень общественной культуры, что еще более важно, подчеркивают инициаторы поправок. То есть данное предложение не только про животных, но и прежде всего про людей.

В статье говорится о воспитании ответственного отношения к животным. А отсюда – ответственное отношение к людям, к обществу, и к окружающей среде в целом, подчеркивают авторы инициативы.

ИСТОЧНИК KP.RU