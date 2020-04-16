У троих ишимцев выявили коронавирус: стало известно о состоянии зараженных

16 Апр 2020 2020-04-16T12:01:20+03:00

У троих ишимцев выявили коронавирус. Фото с сайта администрации города Ишима.

Пик заболеваемости в городе еще не пройден

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В клинико-диагностической лаборатории четвертой областной больницы Ишима провели 275 тестов на наличие у граждан коронавирусной инфекции. У троих анализы показали положительный результат.

– В настоящее время для подтверждения пробы направлены в Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области, – сообщил на заседании оперативного штаба главный врач больницы Вячеслав Афанасьев.

Он также отметил, что все пациенты помещены в инфекционное отделение ОБ № 4, их состояние оценивается как стабильное.

– Сейчас ведется работа по выявлению лиц, которые контактировали с этими гражданами, – рассказал начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Артур Биргалин.

Ишимцев призывают оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции, правила личной гигиены. Пик заболеваемости в городе не пройден.

ИСТОЧНИК KP.RU