2020-04-16T12:01:20+03:00
Коронавирус Covid-19

У троих ишимцев выявили коронавирус: стало известно о состоянии зараженных

Пик заболеваемости в городе еще не пройден
Вадим Бегун
Поделиться:
У троих ишимцев выявили коронавирус. Фото с сайта администрации города Ишима.У троих ишимцев выявили коронавирус. Фото с сайта администрации города Ишима.
Изменить размер текста:

В клинико-диагностической лаборатории четвертой областной больницы Ишима провели 275 тестов на наличие у граждан коронавирусной инфекции. У троих анализы показали положительный результат.

– В настоящее время для подтверждения пробы направлены в Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области, – сообщил на заседании оперативного штаба главный врач больницы Вячеслав Афанасьев.

Он также отметил, что все пациенты помещены в инфекционное отделение ОБ № 4, их состояние оценивается как стабильное.

– Сейчас ведется работа по выявлению лиц, которые контактировали с этими гражданами, – рассказал начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Артур Биргалин.

Ишимцев призывают оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции, правила личной гигиены. Пик заболеваемости в городе не пройден.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменка упала в обморок возле киоска с мороженым и разбила лицо
В Тюмени за нарушение режима самоизоляции оштрафовали верующую, которая шла в храм
Новая Конституция защитит права животных
У троих ишимцев выявили коронавирус: стало известно о состоянии зараженных
В Тюмени подорожали овощи, макароны и алкоголь
В Тюмени грузовой поезд задавил мужчину
Уже более 30 тысяч тюменцев проверили на коронавирус
«Все может обернуться настоящей трагедией»: тюменцев призывают пересидеть Пасху дома
Еще один человек выпал из окна тюменского дома
В Тюмени из окна дома выпала женщина
Тюменцы увидят прямую трансляцию пасхального богослужения
Пьяный тюменец воткнул нож в живот друга, который наливал себе больше
Молодой иностранец женился на тюменке ради прописки
Нетрезвый тюменец избил спящую мать-пенсионерку
Городской портал решил более 17 тысяч проблем тюменцев
Погода на 16 апреля в Тюмени: ожидается резкое потепление
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 апреля 2020 года составляет 85 человек
В Исетском районе реализуется инвестпроект по глубокой переработке древесины
В деревне Ушакова Тюменского района продолжается строительство новой школы
Продовольствие и машины показали рост в несырьевом экспорте Тюменской области в 2019 году
В Юргинском районе капитально отремонтируют Дом культуры
Тюменские врачи доказывают: на селе можно комфортно жить и работать
Для пациентов старшего возраста в Тюменской области работает региональный гериатрический центр