У троих ишимцев выявили коронавирус: стало известно о состоянии зараженных
В клинико-диагностической лаборатории четвертой областной больницы Ишима провели 275 тестов на наличие у граждан коронавирусной инфекции. У троих анализы показали положительный результат.
– В настоящее время для подтверждения пробы направлены в Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области, – сообщил на заседании оперативного штаба главный врач больницы Вячеслав Афанасьев.
Он также отметил, что все пациенты помещены в инфекционное отделение ОБ № 4, их состояние оценивается как стабильное.
– Сейчас ведется работа по выявлению лиц, которые контактировали с этими гражданами, – рассказал начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Артур Биргалин.
Ишимцев призывают оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции, правила личной гигиены. Пик заболеваемости в городе не пройден.
ИСТОЧНИК KP.RU
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