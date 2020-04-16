Тюменка упала в обморок возле киоска с мороженым и разбила лицо

16 Апр 2020 2020-04-16T12:39:54+03:00

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Пожилой тюменке стало плохо возле киоска с мороженым на улице Широтной. 61-летняя женщина потеряла сознание и разбила лицо, упав с высоты собственного роста на асфальт.

На счастье пострадавшей, в этот момент рядом с лежащей без движения пострадавшей оказался свидетель, который грамотно отреагировал на неожиданный инцидент. На помощь к пенсионерке мужчина бросился сразу, не ожидая, что это сделает кто-то другой.

- В течение 30 секунд женщина находилась без сознания и никак не реагировала на крики подбежавшего очевидца. Повернув ее набок, чтобы она не захлебнулась и случайно не задохнулась, он вызвал скорую помощь и остался рядом с пострадавшей до прибытия медиков, – рассказала пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Прибывшие спустя девять минут фельдшеры диагностировали у пожилой тюменки ссадины и раны на лбу и спинки носа. После оказания помощи пациентку доставили в Областную клиническую больницу №2.

ИСТОЧНИК KP.RU